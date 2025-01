Vizinhos confundem cortina com corpo pendurado e chamam os bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na noite de domingo (12/1), para socorrer uma pessoa que estaria pendurada na janela de uma residência. Os militares foram imediatamente até o endereço, mas ao chegarem ao local, tiveram uma surpresa hilária: o “corpo” era, na verdade, uma cortina retorcida, aparentando ser duas pernas humanas penduradas. O caso ocorreu em Formosa (GO), Entorno do Distrito Federal.

A ocorrência mobilizou equipes de salvamento e resgate. No local, os bombeiros constataram que se tratava de peças de uma cortina amarradas, que, sob baixa iluminação, criaram uma ilusão visual. A estrutura pendurada foi confundida por um vizinho da casa, que, assustado, chamou os militares.

Os moradores da residência ficaram surpresos quando as equipe de resgate chegou. “Sempre orientamos que a população descreva com o máximo de detalhes o que está sendo observado para que possamos avaliar rapidamente a situação e tomar as medidas adequadas”, informaram os bombeiros.

O caso foi encerrado sem incidentes, e a corporação reforçou a importância de atenção ao reportar emergências, para evitar deslocamentos desnecessários. No entanto, os bombeiros reiteraram o compromisso de atender prontamente a todos os chamados.