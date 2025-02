12 melhores jogos antes exclusivos do PlayStation para jogar hoje no PC

Uncharted: Legacy of Thieves Collection , coletânea produzida pela Naughty Dog, traz os dois últimos games da saga Uncharted remasterizados em um só pacote: Uncharted 4: A Thief’s End e Uncharted: The Lost Legacy. O quarto game da série encerra as aventuras do protagonista Nathan Drake, que já estava aposentado, mas decide partir em uma última aventura ao reencontrar seu irmão que pensava estar morto. Já Uncharted: The Lost Legacy é um capítulo original com uma nova protagonista, Chloe Frazer, que já havia sido apresentada em Uncharted 2: Among Thieves.