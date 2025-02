Acre está na lista dos estados que atingiram a menor taxa de desemprego da história, diz IBGE

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Trimestral, o Acre está entre os 14 estados com a menor taxa de desemprego da história. O resultado da pesquisa foi publicado nesta sexta-feira (14), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os 14 estados na lista são: Acre (6,4%), Amazonas (8,4%), Amapá (8,3%), Tocantins (5,5%), Maranhão (7,1%), Ceará (7,0%), Rio Grande do Norte (8,5%), Alagoas (7,6%), Minas Gerais (5,0%), Espírito Santo (3,9%), São Paulo (6,2%), Santa Catarina (2,9%), Mato Grosso do Sul (3,9%) e Mato Grosso (2,6%).

O instituto já havia divulgado no último dia 31 que o país encerrou o ano passado com a menor taxa média de desemprego (6,6%) desde o início da série histórica, em 2012. Agora, trouxe o recorte por estado.

Em 2024, o índice anual caiu em todas as unidades da federação (UFs), com exceção de Roraima, onde a taxa aumentou de 6,6% para 7,5%, e de Rondônia, que teve estabilidade.

As maiores taxas médias de desocupação foram registradas na Bahia, Pernambuco (ambos com 10,8%), Distrito Federal (9,6%) e Rio de Janeiro (9,3). Já as menores foram em Mato Grosso (2,6%), Santa Catarina (2,9%) e Rondônia (3,3%).