Um jovem acreano está desaparecido em Itajaí, Santa Catarina, e a família busca desesperadamente por informações. Ítalo Clayver Maciel de Souza, de 24 anos, foi visto pela última vez na manhã de quarta-feira (26), na Rua Antônio Foes, no bairro Fazenda, onde mora.

A família pede a colaboração da comunidade para qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo.

Quem souber do paradeiro de Ítalo pode entrar em contato com sua mãe pelo telefone (68) 9 9913-8944 ou acionar as autoridades.