Aleac aprova projeto de incentivo ao futebol acreano com correção para igualdade de gênero

Nessa quarta-feira, 12, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) foi aprovado, o Projeto de Lei nº 5/2025, de autoria do Poder Executivo, que destina recursos financeiros para o esporte de alto rendimento, especificamente para o futebol acreano, no exercício de 2025.

Deputada Michelle Melo (PDT), em reunião com a comissão, na data de ontem, 11, juntamente com outros parlamentares, identificaram uma diferença de valores entre o futebol masculino e feminino, e foi pedido que fosse revisto esse erro pelo governo. E prontamente foi atendido que houvesse a correção.

“Tivemos uma correção de valores e uma valorização do futebol feminino. Essa ação vai ao encontro do que defendemos: igualdade entre homens e mulheres, inclusive no quesito de premiação, que as mulheres tenham os mesmos valores que os homens, e não podemos deixar que se perpetue que as mulheres ganhem menos que os homens.” disse.

“Ainda não é o valor que gostaríamos, mas já é um montante muito similar e equiparável. Isso já representa um ganho para todas as mulheres que batalham pelo reconhecimento no futebol acreano, e que as mulheres do acre possam se sentir valorizadas.” finalizou.

Assessoria de comunicação Michelle Melo