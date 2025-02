Após caso de traição, Natinha é eleita melhor do jogo e se emociona

Nesta quinta-feira (13), o Praia Clube venceu o Fluminense por 3 sets a 1 no Ginásio João Coelho Netto, no Rio de Janeiro, pela 6ª rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei. A líbero Natinha foi eleita a melhor jogadora da partida e se emocionou após o fim do jogo.

“Hoje o time inteiro está de parabéns, mas queria falar um pouco de mim. Estou muito feliz de ter ganhado, porque foi um dia de muita superação para mim. Não está fácil em nenhum aspecto da minha vida, mas sei que vou superar tudo isso, e superar dentro de quadra foi maravilhoso, poder ajudar o time a sair com a vitória”, afirmou em entrevista à SporTV.

No último domingo (9), Natália Araújo revelou ter descoberto uma traição do ex-namorado, o massagista e fisioterapeuta João Pedro, após a atleta ter aparecido de surpresa no Rio de Janeiro para visitar o ex-companheiro.

João aplicava um curso de massagem terapêutica de três dias no bairro de Itanhangá e não sabia que a atleta Natália Araújo iria aparecer, já que ela mora em Belo Horizonte e tem uma rotina apertada de treinos e jogos.

Segundo a jogadora, ela conseguiu uma folga e decidiu viajar ao local sem avisar o namorado, pois queria fazer uma surpresa. Em vídeos publicados no Instagram no último domingo (9), ela conta que teve uma longa saga para chegar ao local, já que pegou ônibus e ainda fez uma travessia de barco.

No entanto, algumas horas depois, ainda na noite de domingo (9), Natinha abriu uma live em que aparecia chorando e bastante abalada e contou que descobriu uma traição de João Pedro.

“Eu achando que ele estava do meu lado, mas ele não estava, não. Ele estava aqui no Rio de Janeiro com essa vagabunda, com essa vagabunda, me traindo. Isso que ele estava fazendo. Ele é um lixo, para que todos vocês saibam aqui, para não ficar pagando pau para ele. Não paguem pau para gente lixo, para homem lixo”, completou.

O Praia Clube é o líder da Superliga Feminina, com 41 pontos. Na próxima rodada, a equipe encara o Sesi Vôlei Bauru no Ginásio do UTC, em Uberlândia, neste sábado (15), às 21h.