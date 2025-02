Atriz flagrada com Dado Dolabella é ex de Luciano Camargo

Renata Brás, flagrada na piscina em clima de intimidade com Dado Dolabella, foi quase parente de Wanessa Camargo, ex do cantor. A atriz foi apontada como affair do rapaz, após a imagem viralizar na web nesta quinta-feira (13/2).

No entanto, Renata é uma grande conhecida dos parentes de Wanessa e amiga do ex-casal. Ela namorou com Luciano Camargo, irmão de Zezé. “É uma grande sacanagem me colocar como fura-olho da Wanessa. A nossa amizade tem muitos anos, de quanto ela tinha 12, 13, e eu namorava o tio dela”, contou.

A artista frisou que foi “praticamente da família por quatro, cinco anos”. “Ia comigo nos musicais que eu fazia. Wanessa já contou que eu sou sua primeira inspiração para ser cantora”, declarou.

Força para o ex-casal reatar

Sobre a proximidade com Dado, Brás garantiu que “estava dando força”. “Ele me disse: ‘Me ajuda aí que a gente vai resolver [a situação do ex-casal], se não resolver, beleza’”, esclareceu.

Renata ainda lembrou que no dia da separação, Wanessa e Dado iam assisti-la no teatro, na peça Brilho Eterno: “No dia Wanessa me ligou e disse ‘não vou mais, me desculpa, aconteceu um imprevisto’ e foi isso.”

Aproximação com Dado Dolabella

Renata contou que se aproximou de Dado no cruzeiro realizado por Zezé Di Camargo, que aconteceu em novembro do ano passado. Depois os casais viajaram juntos no réveillon: “Fico chateada porque virei ‘a mulher com o Dado’. Parece que estou sacaneando a minha amiga, mas ela sabe dessa situação toda. Então, estou tranquila em relação a Wanessa.”

“Esse inferno”

Por fim, na conversa com o portal LeoDias, Renata Brás reforçou que não tem nada amoroso com Dado Dolabella. “Estava com meu namorado, mas na hora que fizeram essas imagens, eu e Dado conversávamos sobre a vida. Aí, alguém faz uma foto minha e vira esse inferno. Estou dando apoio como amiga do casal, fazendo o que puder para que eles fiquem juntos. Se não puder, que sejam felizes na sua escolha”, concluiu.