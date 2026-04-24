Apresentadores do Mesacast foram barrados na Globo após falha no crachá.

Trabalhar no BBB 26 é o sonho de muitos, mas o “desmame” da emissora pode ser um pouco abrupto. Que o digam Vinicius Nascimento, Aline Patriarca e a jornalista Foquinha. Nesta sexta-feira (24/04), os apresentadores do Mesacast enfrentaram um “acesso negado” literal ao tentarem deixar os Estúdios Globo.

O “Perrengue” na Portaria

O trio foi surpreendido quando o sistema de segurança não reconheceu mais seus crachás de acesso. Sem a liberação automática, os comunicadores precisaram aguardar a boa vontade da segurança e a autorização manual para seguir viagem.

O Flagra: A também apresentadora Ceci Ribeiro registrou tudo e não perdeu a chance de zombar dos colegas: “Acabou o contrato!”, disparou ela entre risos.

Com informações do Metrópoles.

Reação dos Internautas

O vídeo rapidamente escalou nos Trends das redes sociais, com o público se dividindo entre a pena e a diversão:

Vergonha Alheia: “A Aline morta de vergonha, fingindo que está fazendo algo importante no celular”, observou um internauta atento aos detalhes.

Humilhação? “Se fosse comigo, eu pediria para não postarem uma humilhação dessas”, comentou outro seguidor, enquanto muitos riam da situação típica de quem encerra um projeto temporário.

Vida Pós-Reality

Apesar do susto na catraca, o trio encerra a temporada com números expressivos de audiência no digital. O Mesacast foi peça-chave para comentar as polêmicas da campeã Ana Paula Renault e do pódio formado por Milena e Juliano Floss. Agora, com o crachá devidamente “aposentado”, os apresentadores seguem para novos projetos, deixando para trás apenas a história (e a vergonha) na portaria de Curicica.