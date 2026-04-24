24/04/2026
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Apresentadores do BBB26 passam perrengue e são barrados na Globo

Apresentadores do Mesacast foram barrados na Globo após falha no crachá.

Por Redação ContilNet 24/04/2026 às 10:10
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Apresentadores do BBB26 passam perrengue e são barrados na Globo
Reprodução/Instagram

Trabalhar no BBB 26 é o sonho de muitos, mas o “desmame” da emissora pode ser um pouco abrupto. Que o digam Vinicius Nascimento, Aline Patriarca e a jornalista Foquinha. Nesta sexta-feira (24/04), os apresentadores do Mesacast enfrentaram um “acesso negado” literal ao tentarem deixar os Estúdios Globo.

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O “Perrengue” na Portaria

O trio foi surpreendido quando o sistema de segurança não reconheceu mais seus crachás de acesso. Sem a liberação automática, os comunicadores precisaram aguardar a boa vontade da segurança e a autorização manual para seguir viagem.

  • O Flagra: A também apresentadora Ceci Ribeiro registrou tudo e não perdeu a chance de zombar dos colegas: “Acabou o contrato!”, disparou ela entre risos.

Com informações do Metrópoles.

Reação dos Internautas

O vídeo rapidamente escalou nos Trends das redes sociais, com o público se dividindo entre a pena e a diversão:

  • Vergonha Alheia: “A Aline morta de vergonha, fingindo que está fazendo algo importante no celular”, observou um internauta atento aos detalhes.

  • Humilhação? “Se fosse comigo, eu pediria para não postarem uma humilhação dessas”, comentou outro seguidor, enquanto muitos riam da situação típica de quem encerra um projeto temporário.

Vida Pós-Reality

Apesar do susto na catraca, o trio encerra a temporada com números expressivos de audiência no digital. O Mesacast foi peça-chave para comentar as polêmicas da campeã Ana Paula Renault e do pódio formado por Milena e Juliano Floss. Agora, com o crachá devidamente “aposentado”, os apresentadores seguem para novos projetos, deixando para trás apenas a história (e a vergonha) na portaria de Curicica.

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