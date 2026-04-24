Trabalhar no BBB 26 é o sonho de muitos, mas o “desmame” da emissora pode ser um pouco abrupto. Que o digam Vinicius Nascimento, Aline Patriarca e a jornalista Foquinha. Nesta sexta-feira (24/04), os apresentadores do Mesacast enfrentaram um “acesso negado” literal ao tentarem deixar os Estúdios Globo.
O “Perrengue” na Portaria
O trio foi surpreendido quando o sistema de segurança não reconheceu mais seus crachás de acesso. Sem a liberação automática, os comunicadores precisaram aguardar a boa vontade da segurança e a autorização manual para seguir viagem.
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O Flagra: A também apresentadora Ceci Ribeiro registrou tudo e não perdeu a chance de zombar dos colegas: “Acabou o contrato!”, disparou ela entre risos.
Com informações do Metrópoles.
Reação dos Internautas
O vídeo rapidamente escalou nos Trends das redes sociais, com o público se dividindo entre a pena e a diversão:
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Vergonha Alheia: “A Aline morta de vergonha, fingindo que está fazendo algo importante no celular”, observou um internauta atento aos detalhes.
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Humilhação? “Se fosse comigo, eu pediria para não postarem uma humilhação dessas”, comentou outro seguidor, enquanto muitos riam da situação típica de quem encerra um projeto temporário.
Vida Pós-Reality
Apesar do susto na catraca, o trio encerra a temporada com números expressivos de audiência no digital. O Mesacast foi peça-chave para comentar as polêmicas da campeã Ana Paula Renault e do pódio formado por Milena e Juliano Floss. Agora, com o crachá devidamente “aposentado”, os apresentadores seguem para novos projetos, deixando para trás apenas a história (e a vergonha) na portaria de Curicica.