Juliano Floss reage após entender apelido de “safado”

O influenciador Juliano Floss, medalhista de bronze do BBB 26, finalmente está se atualizando sobre tudo o que aconteceu enquanto estava na casa mais vigiada do Brasil. Nesta sexta-feira (24/04), Juliano compartilhou com seus seguidores o exato momento em que compreendeu a origem do apelido de “safado”, que virou sua marca registrada na edição.

A Origem do Meme

Tudo começou em uma votação surpresa de sexta-feira. Juliano, pego desprevenido, entrou no confessionário sem camisa e brincou com o apresentador:

O Diálogo: “Nem me arrumei, Tadeu. Esse negócio de sexta-feira ter paredão, não tinha antes”, disse Juliano.

Com informações do Metrópoles.

A Resposta: Tadeu Schmidt não perdeu a piada: “Pois é, vamos votar sem camisa mesmo”.

O Apelido: Entre risos, Juliano disparou: “Seu safado!”.

O termo pegou tanto que o próprio Tadeu passou a usar o adjetivo carinhosamente em outras votações, e a internet não deixou o assunto morrer.

Reencontros e Prêmios

Além de rir dos próprios memes, Juliano vive uma fase de celebrações. Ele já se reencontrou com a namorada, Marina Sena, cuja ausência na final havia intrigado os fãs.

Vale lembrar que Juliano encerrou sua participação com R$ 50 mil no bolso pelo terceiro lugar. Ele dividiu o pódio com Tia Milena (2º lugar – R$ 150 mil) e a grande campeã Ana Paula Renault, que fez história ao levar o prêmio recorde de R$ 5,7 milhões.