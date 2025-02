Avião cai sobre ônibus e interdita avenida em São Paulo

Na manhã desta sexta-feira (7), um acidente aéreo chocou a Zona Oeste de São Paulo, quando um avião de pequeno porte caiu sobre um ônibus na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda. Segundo o g1, o Corpo de Bombeiros ainda não confirmou o número de vítimas, mas informou que o ônibus atingido estava em chamas. O prefixo do veículo é 732, pertencente à Viação Santa Brígida, segundo informações da SPTrans.

A queda do avião, um King Air F90, modelo com capacidade para oito passageiros, ocorreu após a aeronave decolar do Campo de Marte, na Zona Norte. De acordo com pilotos ouvidos pela reportagem, a aeronave tentou realizar um pouso de emergência na pista da avenida, mas não conseguiu completar a manobra, resultando no trágico acidente. A Avenida Marquês de São Vicente permanece totalmente interditada para os trabalhos de rescaldo e investigação da queda.