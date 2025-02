Baixa vacinação aumenta risco de doenças respiratórias graves em crianças, alerta pneumologista

A baixa adesão à vacinação tem contribuído para o aumento de doenças respiratórias entre crianças, alertou o pneumologista infantil dr. José Antônio Furlong. Segundo o especialista, imunização contra influenza, Covid-19 e outras infecções virais é essencial para evitar complicações graves.

De acordo com Boletim da Sesacre, em 2024 o estado do Acre foram registradas 25.302 notificações de Síndromes Gripais, já os casos graves tiveram foram 2.945 registros nas unidade sentinelas em todo o estado.

“Crianças de 0 a 9 anos e os idosos acima de 60 anos continuam sendo as faixas etárias mais suscetíveis, sendo mais afetadas e com maiores taxas de internação”, diz trecho do relatório.

O documento alerta, ainda, para a importância da vacinação para prevenir casos graves das Síndromes Gripais. “A manutenção da vacinação é destacada como medida crucial, especialmente para os grupos de risco, como menores de 9 anos, pessoas acima de 60 anos e pacientes imunossuprimidos”, reforça.

Danos à saúde

De acordo com Furlong, bebês de baixo peso, desnutridos e lactentes estão mais vulneráveis a infecções respiratórias virais. Embora muitos vírus sejam leves, alguns podem causar danos sérios à traqueia, laringe e pulmões, resultando em sequelas como laringotraqueomalácia e alterações estruturais no parânquima pulmonar. O adenovírus, por exemplo, é conhecido por sua agressividade, podendo desencadear bronquiolite obliterante, uma condição grave.

Outro fator preocupante, segundo o pneumologista, é o aumento de casos de gripe evoluindo rapidamente para pneumonia.

“Às vezes é por falta de vacina, o calendário vacinal não é bem completo. As crianças, às vezes, são suscetíveis a pegar outro tipo de desinfecções virais e bacterianas que podem evoluir para uma pneumonia grave. Essas pneumonias graves, normalmente, às vezes, evoluem com derrames pleurais, que precisam de mais tempo de internação hospitalar, mais tempo de tratamento”, alertou.

Furlong reforça a importância da adesão às campanhas de vacinação e do acompanhamento médico para garantir a saúde respiratória infantil e prevenir complicações graves.

“A vacinação é importantíssima, as doenças gripais que temos hoje em dia, elas estão acometendo por causa da baixa adesão na vacina. Temos a vacina da influenza, temos a vacina do coronavírus e entre outras vacinas que são as que protegem contra essas infecções respiratórias”, ressalta.

Além da vacinação, algumas medidas diárias ajudam na prevenção de doenças respiratórias, especialmente entre crianças em idade escolar. O médico recomenda manter ambientes bem ventilados, evitar acúmulo de poeira com tapetes, cortinas e brinquedos de pelúcia, além de tomar cuidados com animais domésticos, como gatos, que possuem pelos altamente alergênicos.