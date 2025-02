Base derruba requerimento que convocava ex-secretário para falar sobre ‘Aedes do Bem’

Em uma votação realizada durante a sessão da Câmara de Rio Branco nesta terça-feira (25), os vereadores da base do prefeito Tião Bocalom decidiram derrubar o requerimento que convocava o ex-secretário municipal de Saúde, Eliatian Nogueira, para prestar esclarecimentos sobre a aquisição dos kits do “Aedes do Bem”.

O requerimento, de autoria do vereador André Kamai (PT), foi reprovado por 9 votos contra 4. Na última quinta-feira (20), o atual secretário Rennan Biths participou da sessão e deu esclarecimento a cerca do assunto, mesmo não estando atuando na pasta na época da compra dos produtos.

Denúncias feitas por vereadores da oposição à gestão de Bocalom, questionam a legalidade da compra. Segundo Biths, dos 16 mil kits adquiridos, 206 chegaram vencidos, e o restante, quando verificado pela equipe da Semsa, estava há 17 dias do prazo de validade.

“A validade fica dentro da caixinha, e quando nossos servidores foram olhar, se depararam com o prazo de validade extrapolado. 206 chegaram com vencimento extrapolado e outras venceriam no prazo de 17 dias”, explicou.

Em julho, o contrato foi firmado, e, desde então, ajustes nos termos de entrega e execução vêm sendo realizados. No entanto, devido à curta vida útil do material, que é aproximadamente 60 dias, e a desafios logísticos, a primeira remessa chegou com prazo de validade expirado, alegou.