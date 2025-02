Bittar anuncia 27 assinaturas para CPI dos Correios: “É dinheiro seu, dinheiro jogado fora”

O senador Marcio Bittar (União-AC) anunciou que já obteve 27 assinaturas de colegas parlamentares para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar os recentes prejuízos financeiros dos Correios.

A iniciativa surge após a divulgação de que a estatal registrou um déficit de R$ 500 milhões apenas em janeiro de 2025, somando-se a um prejuízo de R$ 3,2 bilhões no ano anterior.

Para a instalação de uma CPI no Senado Federal, é necessário o apoio de pelo menos um terço dos senadores. Bittar pretende ampliar o apoio para 30 assinaturas antes de protocolar o pedido oficialmente. Após o protocolo, cabe ao presidente do Senado ler o requerimento em sessão plenária e autorizar a instalação da comissão.

Em declaração recente, o senador enfatizou a gravidade da situação financeira dos Correios:

“Se somarmos o prejuízo do ano passado de R$ 3,2 bilhões com os R$ 500 milhões de janeiro deste ano, estamos falando de quase R$ 4 bilhões. É dinheiro seu, é dinheiro do contribuinte brasileiro sendo jogado fora. Precisamos dessa CPI.”