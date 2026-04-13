Vídeo: mudança em rotatória pode ter causado acidente na Base

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Um acidente foi registrado na rotatória do bairro da Base, em Rio Branco, na noite desta segunda-feira, 13, após uma motorista colidir com uma placa de sinalização instalada no local. O caso chamou atenção de quem passava pela região e foi compartilhado nas redes sociais do fotografo de eventos James Pequeno.

De acordo com as informações divulgadas, a condutora de um Ford New Fiesta acabou atingindo a placa após não perceber a alteração na estrutura da via. O local, que antes contava com uma rotatória física, passou por mudanças após o recapeamento asfáltico, permanecendo apenas a sinalização indicativa.

A situação pode ter contribuído para a confusão no trânsito, já que motoristas habituados ao trajeto ainda podem se orientar pelo formato antigo da via. Com a mudança, a ausência da rotatória física exige maior atenção dos condutores que trafegam pela região.

Imagens que circulam nas redes mostram o local após o acidente e reforçam o alerta para quem passa pelo trecho.

Motoristas que utilizam a via devem redobrar os cuidados, especialmente durante a noite, quando a visibilidade da sinalização pode ser ainda mais comprometida.