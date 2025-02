O Diário Oficial do Estado (DOE), publicado nesta manhã de sexta-feira (7), traz uma nova leva de nomeações, exonerações e novas designações para cargos dentro da gestão do atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Dentre as exonerações, as duas pastas que chamam mais atenção são a Secretaria Especial de Assuntos Jurídicos e Atos Oficiais (Sejur) e a Estrutura Organizacional do Gabinete do Prefeito (GABPRE).

Já as nomeações da prefeitura de Rio Branco aparecem em maior peso no DOE, com as principais pastas afetadas sendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA), Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC), Ouvidoria Geral do Município (OGM) e a Estrutura Organizacional do Gabinete do Prefeito (GABPRE).

Confira abaixo a seção destinada à Rio Branco do DOE desta sexta-feira: