Boliviano alcoolizado atropela cinco pessoas na fronteira; vítima em estado grave é transferida para o Acre

O boliviano Adevancio Chaves da Conceição, de 55 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado por um motorista alcoolizado na tarde desta quinta-feira (6), em uma via pública na província de Porvenir, no departamento de Pando, Bolívia.

Segundo informações do irmão da vítima, Adevancio trabalha como motocar, função semelhante à de mototaxista no Brasil, e estava conversando com amigos na calçada de uma praça em Porvenir, quando um motorista boliviano alcoolizado, que dirigia uma caminhonete, perdeu o controle do veículo e atropelou as cinco pessoas que estavam no local.

Com o impacto, as vítimas foram arremessadas ao solo e caíram violentamente no asfalto. Todas foram socorridas e levadas para um hospital em Cobija. Devido à gravidade das lesões e ao alto custo do tratamento médico na Bolívia, Adevancio foi transferido para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia. Após avaliação médica, que identificou uma fratura fechada no tórax, ele foi rapidamente encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave.

Nos últimos meses, muitos bolivianos têm dado entrada no Hospital Regional do Alto Acre, mesmo sem serem residentes no Brasil. De maneira suspeita, eles conseguem obter um CPF e acessar atendimento no Hospital Raimundo Chaar, de onde posteriormente são transferidos para o pronto-socorro de Rio Branco. O hospital, que já enfrenta superlotação, tem recebido um número crescente de pacientes bolivianos.

A Polícia Federal investiga essa prática ilegal após receber diversas denúncias. Nossa reportagem conversou com um funcionário de alto escalão da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), que confirmou a existência da investigação.

O pronto-socorro de Rio Branco está à beira do colapso, atendendo pacientes do sul do Amazonas, de parte de Rondônia, de municípios do Acre e, agora, também da Bolívia.