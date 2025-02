Bolo envenenado: polícia revela como fica caso após morte da suspeita

Em entrevista ao Metrópoles, o chefe da Polícia Civil do RS, delegado Fernando Sodré, afirmou que Deise seria indiciada por quatro homicídios triplamente qualificados e duas tentativas de homicídio com as mesmas qualificadoras.

Apesar da morte, Sodré afirmou que as investigações dos dois casos, tanto da morte das mulheres quanto do sogro, continuam. Não há indícios de outros suspeitos.

“Nós temos que encerrar o inquérito para excluir qualquer outra possibilidade que envolva o fato, não só ela, como outras pessoas que possam ter participado […] Tudo isso termina no dia 20 de fevereiro. Vão ser emitidos dois inquéritos para a Justiça: o inquérito da morte do sogro de setembro de 2024 e a morte das pessoas do envenenamento do bolo”, conta Sodré ao Metrópoles.

Entenda o caso

Em 23 de dezembro de 2024, uma família celebrava confraternização em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul, quando consumiu bolo envenenado com arsênio.

O incidente resultou na morte de três familiares e na internação de outras três pessoas , incluindo a mulher que preparou o doce.

, incluindo a mulher que preparou o doce. As irmãs Neuza Denize Silva dos Anjos, de 65 anos, e Maida Berenice Flores da Silva, de 59, morreram. A filha de Neuza, Tatiana Denize Silva dos Anjos, de 47, também faleceu.

A suspeita de envenar o bolo é Deise Moura dos Anjo . Ela é nora de Paulo Luiz e Zeli dos Anjos, ambos vítimas de intoxicação por arsênio. Deise foi presa no dia 5 de janeiro.

. Ela é nora de Paulo Luiz e Zeli dos Anjos, ambos vítimas de intoxicação por arsênio. Deise foi presa no dia 5 de janeiro. Durante a rotina matinal na prisão, os agentes encontraram Deise enforcada com um pedaço de pano. Ela ainda estava viva quando foi socorrida, mas teve o óbito confirmado na enfermaria da Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. Informações preliminares apontam para suicídio.

O delegado Fernando Sodré explicou que a história se tornou complexa com a morte da suspeita: “É um caso triste”.

Deise estava presa em Torres, mas foi transferida para Guaíba no dia 6 de fevereiro devido ao risco de morte, por causa da comoção do caso na cidade. As detentas com quem ela compartilhava a cela descobriram sobre a tentativa de envenenamento do filho com arsênio, o que levou a tentativas de agressão contra ela.