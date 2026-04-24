24/04/2026
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PF combate esquema que fraudava Caixa e Receita Federal

PF deflagrou operações em Teresina contra fraudes na Caixa e Receita

Por Redação ContilNet 24/04/2026 às 08:57
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PF combate esquema que fraudava Caixa e Receita Federal
Reprodução / PF

Nesta sexta-feira (24/04), a Polícia Federal (PF) deu um duro golpe em esquemas criminosos que causavam prejuízos aos cofres públicos federais. Agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão em Teresina (PI), focando em dois núcleos distintos de fraude documental e financeira que operavam na capital piauiense.

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Núcleo 1: A “Fábrica” de CPFs na Receita Federal

A investigação da operação Fraud II revelou que um grupo criminoso oferecia o serviço de criação de identidades inexistentes. O esquema funcionava assim:

  • Falsificação: Utilizavam documentos públicos falsos;

  • Biometria: Manipulavam dados biométricos para registrar novos CPFs junto à Receita Federal;

  • Venda: O serviço era vendido para terceiros, possivelmente para a prática de outros crimes com identidades “limpas”.

Núcleo 2: Golpes no Consignado da Caixa

Já a operação Fraud III mirou uma fraude financeira direta contra a Caixa Econômica Federal.

  • Modus Operandi: O grupo usava contracheques e documentos adulterados de supostos servidores públicos municipais.

  • Correspondente Bancária: Uma das investigadas atuava como correspondente bancária facilitando a contratação dos empréstimos e, segundo a PF, retinha a maior parte do lucro criminoso.

Com informações do Metrópoles.

Perícias e Crimes

As investigações tiveram início após alertas de segurança da própria Receita Federal. Perícias documentais confirmaram as irregularidades nas assinaturas e dados apresentados.

Os suspeitos agora respondem por uma série de crimes graves:

  1. Falsificação de documento público;

  2. Uso de documento falso;

  3. Estelionato contra entidade pública.

A Polícia Federal continua analisando o material apreendido nos imóveis para identificar outros beneficiários dos esquemas e o valor total do prejuízo causado às instituições.

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