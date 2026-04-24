Homem é preso com quase 4 mil explosivos e detonadores

Uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou uma apreensão de grandes proporções nesta quinta-feira (23/04) na região do Gama, próximo à divisa com o Goiás. Um homem foi preso em flagrante transportando ilegalmente um arsenal de explosivos e detonadores dentro de um veículo de passeio.

O Arsenal Apreendido

Ao revistarem o automóvel, os policiais encontraram uma quantidade alarmante de material altamente perigoso:

1.800 detonadores;

1.800 bananas de explosivos de diferentes categorias (CA I, II, III e IV L).

Todos os itens apresentavam indícios de irregularidade e não possuíam a documentação específica exigida pelo Exército Brasileiro para o transporte de produtos controlados.

Com informações do Metrópoles.

Rota e Justificativa

O suspeito, que saiu do interior de Minas Gerais, informou que o destino final da entrega seria a cidade de Goianésia (GO). Ao ser questionado sobre a carga, ele apresentou apenas uma nota fiscal comum e utilizou uma justificativa recorrente nesse tipo de crime:

“Fui apenas contratado para realizar a entrega e desconhecia a natureza exata do material.”

Encaminhamento

A falta de autorização de transporte e a precariedade da documentação levaram à prisão imediata do condutor. Ele foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde deve responder por transporte irregular de material explosivo, crime que prevê penas rigorosas devido ao risco à segurança pública. As investigações agora buscam identificar quem contratou o serviço e qual seria o uso final do material — frequentemente desviado para atividades de garimpo ilegal ou ataques a caixas eletrônicos.