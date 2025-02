O Corpo de Bombeiros do Acre foi acionado na tarde de 11 de fevereiro para resgatar uma mulher que havia dado à luz e apresentava hemorragia na região vaginal. O chamado de emergência, recebido às 12h45 via WhatsApp, indicava que a paciente estava no Seringal Buriti, uma região de difícil acesso no município de Feijó.

Diante da situação, uma equipe foi mobilizada e partiu do porto do Rio Envira, levando uma técnica de enfermagem do Hospital Geral de Feijó. Após cerca de duas horas de deslocamento, os profissionais chegaram ao local e prestaram os primeiros atendimentos.

A avaliação clínica constatou que a paciente apresentava saturação de oxigênio em 95% e frequência cardíaca de 87 bpm, ambos dentro da normalidade. A pressão arterial estava levemente elevada, mas a mulher relatou já ter tomado medicação para controle. Sem sinais de nova hemorragia, a equipe iniciou o retorno ao município.

A viagem de volta durou aproximadamente três horas, enfrentando dificuldades como a baixa visibilidade noturna e a presença de balseiros no percurso. Ao chegar ao porto de Feijó, mãe e bebê foram entregues à equipe do SAMU para avaliação médica adicional.