Boulos acusa Eduardo Bolsonaro de conspirar contra o Brasil nos EUA

O deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP) acionou a Procuradoria Geral da República (PGR) na quarta-feira (26) contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por “crime contra a soberania nacional. Em reação, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiu e disse que “não entra no Congresso para fazer amizades, quanto mais com invasor de propriedade”.

Na publicação feita na rede social X, Eduardo provocou: “Você prefere o prestígio de Trump ou de Boulos?”. Boulos afirmou na mesma rede que o deputado “patriota” está nos Estados Unidos “conspirando abertamente contra o Brasil”.

No plenário da Câmara, o deputado do PSol afirmou que “quem vai atacar os interesses do Brasil lá fora, não é patriota e sim lambe-bota de americano”.

Eduardo Bolsonaro declarou que podem pedir “sua prisão”, o “seu passaporte”, mas o que interessa a ele é “lutar pela liberdade de presos injustamente”. A referência do parlamentar é ao projeto de lei (PL) da anistia aos envolvidos nos ataques antidemocráticos do 8 de Janeiro. A proposta está paralisada na Câmara dos Deputados desde outubro do ano passado.