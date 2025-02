Brasil empata com Argentina, e título do Sul-Americano Sub-20 fica para a última rodada

Já classificados para o Mundial Sub-20, Brasil e Argentina empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (13), pela quarta rodada do hexagonal final do Sul-Americano da categoria. Echeverri abriu o placar no primeiro tempo, mas Rayan, do Vasco, deixou tudo igual na etapa final do jogo disputado no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela.

Apesar de ter apresentado evolução em relação à goleada que sofreu para o rival na estreia, a Seleção Brasileira não teve uma atuação convincente contra os hermanos nesta quinta. Ambos chegam a dez pontos, mas o time de Ramon Menezes lidera pelo saldo de gols: 4 a 3. Quem vencesse seria campeão antecipado. O empate, portanto, adia a definição do título para domingo (16), na quinta e última rodada.

O Brasil terá pela frente o Chile, enquanto a Argentina enfrenta o Paraguai. A equipe Canarinho precisará vencer e manter o saldo de gols maior que o dos argentinos.

O jogo

Foi uma primeira etapa de extrema imposição dos argentinos, que não deram sossego ao setor defensivo brasileiro, em especial com Echeverri. O camisa 10 brilhou, com a bola passando por seus pés em praticamente todas as ações de ataque. Em lance de Insúa pela esquerda. a Argentina teve um pênalti a seu favor. E coube, portanto, ao craque do River Plate abrir o placar aos 40 minutos em uma cobrança de grande categoria. O Brasil, por outro lado, não conseguiu sair com a bola.

Na etapa final, a Seleção Brasileira mudou o plano de jogo e foi mais competitiva. Assim, teve mais posse de bola em relação à primeira etapa. Mas os brasileiros só foram, efetivamente, levar perigo aos 32 minutos. Igor Serrote fez belo lançamento para Rayan, que invadiu a área com liberdade pela direita e chutou cruzado para empatar. O jogo ganhou ares dramáticos a partir daí, já que mais um gol para qualquer lado definiria o campeão sul-americano. O placar, porém, se manteve 1 a 1, e a rodada final no domingo definirá o título.

BRASIL 1×1 ARGENTINA

4ª rodada do Hexagonal final do Sul-Americano Sub-20

Data-Hora: 13/2/2025 (quinta-feira)

Local: Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (VEN)

Gols: Echeverri, 40’/1ºT (0-1); Rayan, 32’/2ºT (1-1).

BRASIL: Felipe Longo; Igor Serrote, Iago, Jair, Leandrinho; Gabriel Moscardo, Breno Bidon, Rayan, Pedro Henrique, Gustavo Prado; Nathan Fernandes. Técnico: Ramon Menezes.

ARGENTINA: Martinet; Gorosito, Giménez, Ramírez, Soler; Acuña, Delgado, Carrizo, Echeverri; Subiabre e Hidalgo. Técnico: Diego Placente.

Cartões Amarelos: Iago, Wesley, Igor Serrote, Pedrinho (BRA); Hidalgo (ARG)