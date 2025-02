Para além das músicas carnavalescas, fantasias coloridas e os milhares de foliões que devem passar pelo evento, a Feira do Empreendedorismo também marcará presença no evento.

As inscrições para aqueles empreendedores que têm interesse em participar devem ser realizadas entre os dias 18 e 20 de fevereiro, das 8h às 15h, na sede da Acisa, localizada na avenida Ceará, 2351, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

A Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) passa a ser, neste ano de 2025, parceira da Acisa na organização deste grupo de empreendedores que irão atuar durante o carnaval.

O gestor da pasta, Marcelo Messias, afirma que é uma grande oportunidade para explorar o turismo local. “A Feira do Carnaval da Família fomenta o empreendedorismo e também o turismo. Além dos turistas que já podem estar na capital para atividades diversas, muitas pessoas vêm do interior para prestigiar o Carnaval e se divertir”, afirmou.

A presidente da Acisa, Patrícia Dossa, revelou como será realizado o sorteio para aqueles que se inscreverem para participar do Carnaval da Família. “São inscrições para participar de um sorteio. Na sexta-feira (21) será realizado o sorteio das pessoas contempladas para participar do Carnaval da Família”, relata.

Além do formulário de inscrição, que será disponibilizado na sede da Acisa, junto de uma cópia do RG e do CPF, ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), assim como comprovante de residência atualizado, dos últimos três meses, é necessário ter mais de 18 anos e morar no estado do Acre.

“Uma equipe da Sete está na Acisa para auxiliar os empreendedores a realizarem a inscrição e preencherem o formulário necessário. No local das inscrições, poderão tirar as dúvidas com relação a quais categorias podem participar”, disse a diretora de Empreendedorismo da Sete, Patrícia Parente.