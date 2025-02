Carnaval de Rio Branco: veja onde será o palco, pista principal, praça de alimentação e desfile dos blocos

Neste ano de 2025, o Carnaval de Rio Branco vai acontecer a partir de uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado e a Associação Comercial do Acre, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, no Centro da capital.

O palco ficará na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Colégio Barão do Rio Branco (Cerb), na direção do Palácio Rio Branco. A praça de alimentação permanecerá na Praça da Revolução, com os banheiros químicos.

Outra novidade: o desfile dos blocos, que acontecerá na terça-feira (4), o último dia, será na parte de trás do palco, na Avenida Rui Barbosa, em frente à Prefeitura.

“Neste ano, além da parceria com o Governo e a Acisa, temos um espaço novo, ampliado, com mais acesso ao palco e à praça de alimentação. Queremos um Carnaval do povo, mais próximo das pessoas, e é isso que vamos oportunizar neste ano. Será o melhor carnaval dos últimos tempos”, disse o presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Pereira.

O espaço também terá os camarotes do prefeito Tião Bocalom e do governador Gladson Cameli, ao lado do palco.

