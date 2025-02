Todos os anos, a pergunta que não falta antes do Carnaval é: pode entrar com geleira no local da festa? A resposta é: NÃO.

VEJA TAMBÉM: Rio Branco não terá carnavais de bairro em 2025: “PM não tem efetivo para isso”, diz FGB

O presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Pereira, que está à frente da organização do evento, disse à reportagem do ContilNet, nesta terça-feira (18), que os foliões devem consumir bebidas dentro do local da festa.

“Vamos ter fiscalização e não será permitida a entrada de geleira na festa”, disse o gestor.

Neste ano, o Carnaval acontece no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Ceará, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, numa parceria da Prefeitura de Rio Branco com o Governo do Estado e a Associação Comercial do Acre (Acisa).

A festa será animada por atrações locais e nacionais (Banda Tchakabum e Gilmelândia, no primeiro e no último dia).

Veja a programação completa:

28 de fevereiro (sexta-feira) – Escolha das Realezas

18h – DJ Black Júnior

19h – Concurso das Realezas (Rei Momo e Rainha do Carnaval)

21h – Banda Tchakabum

23h – Banda Eduardo Safadão

0h20 – Banda Ferdiney Ryos

00:45h – DJ Todinho

1º de março (sábado) – Baile Vermelho e Preto

18h – DJ Marcelo Cordeiro

19h – Concurso das Realezas (Rainha Trans e Rainha Gay)

21h – Banda Mugs II

23h – Banda Aregaça-aê

23h40 – DJ Lauro Felix

1h – Banda Sandra Melo

2 de março (domingo) – Bloco dos Sujos LOCO DOS SUJOS

16h – Banda Som dos Clarins (Baile Infantil e Idosos)

18h – DJ Richard Bader

20h – Banda Elias Sarkis

22h – DJ Calixto Atração Nacional

23h – Banda Álamo Kário

23h40 – DJ Yuri Vargas

1h – Banda Pegada Prime

3 de março (segunda-feira) – Festa das Torcidas

16h – DJ Black Junior (Baile Infantil e Idosos)

18h – DJ Ismael Fernandes

20h – Banda Levada do Guetto

22h30 – Grupo Os Cobras Dance

23h Banda Aregaça-aê

23h40 – DJ Felipe de Paula

1h – Banda Axé Rio

4 de março (terça-feira) – Bye Bye Folia