Carnaval sem perder o pique: o que comer e beber para aguentar a folia

O Carnaval é uma época de muita folia, dança e diversão, mas para aguentar o ritmo intenso, é fundamental cuidar da alimentação e da hidratação. Escolhas certas garantem energia, disposição e evitam aquele cansaço precoce. Confira as dicas da nutri para curtir todos os dias da festa com muito ânimo!

Alimentos para dar energia

Frutas e oleaginosas : Banana, laranja, castanhas e amêndoas são ótimas fontes de energia e ricos em vitaminas e minerais essenciais.

: Banana, laranja, castanhas e amêndoas são ótimas fontes de energia e ricos em vitaminas e minerais essenciais. Carboidratos complexos : Aveia, batata-doce, arroz integral e pães integrais liberam energia de forma gradual, evitando picos de glicose e cansaço.

: Aveia, batata-doce, arroz integral e pães integrais liberam energia de forma gradual, evitando picos de glicose e cansaço. Proteínas magras : Frango, ovos e iogurte natural ajudam na recuperação muscular e prolongam a saciedade.

: Frango, ovos e iogurte natural ajudam na recuperação muscular e prolongam a saciedade. Chocolate amargo: Fonte de cafeína e antioxidantes, pode dar aquele gás extra para a folia.

Hidratação é essencial

Água : Não pode faltar! O ideal é beber ao menos 2 litros por dia.

: Não pode faltar! O ideal é beber ao menos 2 litros por dia. Água de coco : Rica em eletrólitos, ajuda a evitar a desidratação e repõe os minerais perdidos no suor.

: Rica em eletrólitos, ajuda a evitar a desidratação e repõe os minerais perdidos no suor. Sucos naturais e chás gelados : Opções como suco de laranja, limão e hibisco ajudam a refrescar e fornecem nutrientes importantes.

: Opções como suco de laranja, limão e hibisco ajudam a refrescar e fornecem nutrientes importantes. Bebidas isotônicas naturais: Misturar água, suco de limão, mel e uma pitada de sal pode ser uma alternativa saudável aos isotônicos industrializados.

O que evitar?

Álcool em excesso : Pode levar à desidratação e reduzir a disposição.

: Pode levar à desidratação e reduzir a disposição. Alimentos muito gordurosos : Frituras e fast food podem causar indisposição e dificultar a digestão.

: Frituras e fast food podem causar indisposição e dificultar a digestão. Açúcar refinado: Picos de glicose podem levar à queda brusca de energia.

Com essas escolhas inteligentes, você garante energia para aproveitar cada bloco sem perder o fôlego. Aproveite o Carnaval com saúde e disposição!

Cuidados no pós-Carnaval

Após dias de festa, é importante ajudar o corpo a se recuperar. Invista em uma alimentação leve e nutritiva, priorizando alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas e vegetais verdes-escuros, para auxiliar na desintoxicação. Beba bastante água para reidratar o organismo e inclua chás digestivos, como camomila e hortelã, para aliviar possíveis desconfortos gastrointestinais. Além disso, garanta boas noites de sono para recuperar a energia e restaurar o equilíbrio do corpo. Assim, você volta à rotina com mais disposição e bem-estar!

Equilíbrio e a importância do nutricionista

Manter o equilíbrio entre diversão e saúde é essencial para aproveitar o Carnaval sem prejudicar o organismo. Um plano alimentar adequado pode fazer toda a diferença antes, durante e depois da folia. Contar com a orientação de um nutricionista ajuda a adaptar a alimentação às suas necessidades individuais, garantindo energia, recuperação eficiente e bem-estar. Cuide do seu corpo com consciência e aproveite cada momento com saúde e disposição!

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101

Para mais informações: linklist.bio/luanadiniznutricionista