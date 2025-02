Casal suspeito de matar criança em Tabira é preso e homem é espancado até a morte

O casal suspeito de torturar e matar o menino Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (18) na zona rural de Carnaíba, no Sertão de Pernambuco. Ao chegar na Delegacia de Tabira, Antonio Lopes Sever foi espancado por populares e morreu enquanto era levado para um hospital.

Já Giselda da Silva Andrade conseguiu escapar das agressões. O casal foi detido por policiais do 23º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI).

Eles estavam sendo rastreados pelo Setor de Inteligência da polícia, que monitorava o celular de Antonio Lopes, mais conhecido como “Frajola”. Os dois são os principais suspeitos pela morte da criança, que foi encontrada com marcas de agressões físicas e sexuais, segundo a mãe.

Antonio Lopes precisou ser levado para o Hospital Municipal Dr. Luiz José da Silva Neto e foi transferido para o Hospital Regional de Afogados da Ingazeira. Informações extraoficiais dão conta de que ele teria morrido antes de chegar na segunda unidade hospitalar.

Entenda o crime

O crime aconteceu na cidade de Tabira, também no Sertão, no domingo (16). Arthur Ramos estava sob os cuidados do casal desde dezembro do ano passado.

O menino foi encontrado por uma vizinha, que estranhou o fato de ele não ter se levantado da cama. Ao entrar na casa, percebeu marcas de cortes pelo corpo da vítima e acionou a Polícia Militar.

Arthur foi encaminhado para um hospital local com lesões em várias partes do corpo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde. O caso foi registrado como homicídio por violência doméstica/familiar e que um inquérito foi instaurado para investigar o crime.

De acordo com a delegada de Tabira, Joedna Soares, o menino já sofria uma série de agressões há um tempo e que o caso de domingo foi o ápice.