Clínica de ex-prefeito no Acre acusado de fazer procedimento estético ilegal é interditada

A Vigilância Sanitária interditou na última terça-feira (18), a clinica do odontólogo e ex-prefeito de Senador Guiomard, André Maia, acusado de realizar um procedimento invasivo em uma paciente.

O caso foi noticiado nas últimas semanas pelo ContilNet, desde a manifestação do Conselho Regional de Odontologia do Acre (CRO-AC), que afirmou que iriam investigar a denúncia sobre o crime, e o vídeo enviado com exclusividade para a redação.

O desfecho ocorreu após as imagens divulgadas, que mostram o momento em que o profissional realiza a ação na cintura de uma de suas clientes deitada em uma cadeira do consultório. Nesta quinta-feira (20), fiscais foram até o local.

Na ocasião, o especialista em harmonização orofacial negou as acusações e afirmou que o procedimento se trata de “aplicação de enzimas para gordura” e que o fez acompanhado de uma biomédica.

As redes sociais do empreendimento continuam funcionam normalmente e o odontólogo ainda não se manifestou sobre o caso.