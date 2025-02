Coletivos do Amapá e São Paulo oferecem oficina e apresentação teatral no Acre

O coletivo Frêmito Teatro, do Amapá, e o Agrupamento Cynético, de São Paulo chegam esta semana a Rio Branco, para apresentações da peça ‘Lugar da Chuva’ e realização de atividades formativas em Teatro. O espetáculo será encenado nos dias 21 e 22 de fevereiro (sex e sáb) às 20h, na Usina de Arte João Donato, com entrada gratuita e acessibilidade em LIBRAS.

‘Lugar da Chuva’ é uma viagem afetiva e poética pela Amazônia amapaense, fruto de uma residência artística na cidade de Macapá e seus arredores. A dramaturgia cartográfica, que organiza o texto por ilhas, navega por diversos locais na foz do Rio Amazonas, reinventando cenicamente as sensações e reflexões que atravessam os corpos durante o seu percurso entre a cidade e a floresta, entre o mato e concreto, entre o rio e a rua. A concepção geral do projeto é do diretor e produtor amapaense Otávio Oscar.

O texto inspirado a partir da vivência da dramaturga Ave Terrena na cidade é definido pela autora como uma “dramaturgia cartográfica”, onde cada cena é uma ilha independente, mas que está em composição com o todo, apostando numa ousada mistura de fluxo narrativo e poético nas falas.

Além do espetáculo, na segunda (17/02) os grupos realizam Aula Aberta no Teatro Laboratório da UFAC, das 8h30 às 11h. E na quarta (19/02) também na Ufac, oferece Oficina prática das 18h30 às 21h. Ambas atividades com entrada gratuita e aberta para todas as pessoas, independente de ter experiência em teatro. Reservas podem ser feitas pela internet por meio do link: https://www.sympla.com.br/produtor/giramundoap.

A circulação da peça ‘Lugar da Chuva’ projeto é fomentada pela BOLSA FUNARTE DE TEATRO MYRIAM MUNIZ 2023

Fotos: Nu Abe

Programação em Rio Branco

17.02 • Desmontagem Cênica Lugar da Chuva

Segunda • 08h30 às 11h

Local: Curso de Teatro da UFAC

Gratuito e aberto ao público externo

19.02 • Oficina O Ator Fluvial

Quarta • 18h30 às 21h30

Local: Curso de Teatro da UFAC

Oficina Gratuita

Para atores e não-atores a partir 14 anos

30 vagas • A partir das 17h

Trajar roupas confortáveis e apropriadas para trabalho de corpo

Acessível em LIBRAS

21 e 22.02 • Espetáculo LUGAR DA CHUVA

Sexta e Sábado • 20h

Local: Usina de Arte João Donato

Gratuito