Com avanço da dengue, Prefeitura expande horário de funcionamento de Uraps até 22h; veja quais

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), decidiu expandir o horário de funcionamento das Unidades de Referência em Atenção Primária, conhecidas como Uraps, por conta do aumento de casos de dengue na capital.

A Semsa decidiu transformar três Uraps em unidades de referência para o atendimento dos casos de dengue: Roney Meirelles, no Adalberto Sena; Hidalgo de Lima, na Sobral; e Cláudio e Vitorino, no Taquari. A partir desta sexta, elas funcionarão com horário de funcionamento estendido, até às 22h, de segunda a sexta. No sábado, estarão abertas até 17h.

Também vai atuar na ação de combate à dengue a Secretaria de Cuidados com a Cidade, realizando limpeza nos bairros onde há um alto índice de infestação do mosquito.

“Esse momento aqui é uma intensificação das ações de campo, é um combo, tanto as ações de campo quanto o anúncio das aberturas das unidades por um período mais longo. Vamos estar trabalhando sábado o dia todo; à noite, nós vamos estender o horário. Então, esse é o anúncio e, no momento, nós vamos aproveitar para fazer um mutirão de visitas e de limpeza nesses bairros, já que é uma área que tem bastante notificação e um índice de infestação muito grande”, disse a coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Socorro Martins.

Só nas primeiras semanas do ano, mais de 1.000 casos suspeitos de dengue já foram registrados na capital acreana.

“Nós temos a Secretaria de Cuidados com a Cidade trabalhando em conjunto com a gente, então eles entram para tirar todos os entulhos, todo o lixo, os utensílios e alguns vasos que acumulam água e são de fácil remoção. Os agentes entram orientando a população, fazendo borrifação, e a Secretaria da Cidade realiza essa limpeza na cidade. Então, essa é uma ação para tentarmos diminuir os casos de dengue, zika e chikungunya”, finalizou Socorro.