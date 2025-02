Concurso da PRF: divulgada a segunda chamada para curso de formação

Foi divulgada a convocação em segunda chamada para a matrícula na terceira turma no Curso de Formação Policial do último concurso PRF (Polícia Rodoviária Federal)!

A convocação foi publicada em Diário Oficial da União nesta sexta-feira (14/2). Segundo o documento, a matrícula no CFP será efetuada, exclusivamente, pelo site do Cebraspe, até as 18 horas deste 14 de fevereiro, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Após realizar a matrícula, o candidato deverá se apresentar pessoalmente no Campus I da Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal (UNIPRF), no dia 14 de março de 2025, munido do comprovante de matrícula impresso, em horário a ser informado oportunamente pela UniPRF.

O CFP será realizado no período de 14 de março a 18 de junho de 2025.

Vale lembrar que a lista de convocados em primeira chamada foi publicada no dia 29 de janeiro. A convocação ocorreu em decorrência do Decreto nº 12.306, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro de 2024, que autorizou a nomeação de 473 excedentes aprovados no último certame.

Importante ressaltar que o último edital teve sua validade prorrogada e seguirá vigente até 21 de dezembro de 2025. O certame ofertou 1.500 vagas imediatas, que já foram preenchidas.

Novo concurso PRF solicitado

O Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou a realização de um novo concurso PRF ao MGI!

A informação foi confirmada pelo próprio ministério, em contato com a equipe de jornalismo do Direção Concursos. Foram solicitadas, ao todo, 5.137 para a Polícia Rodoviária Federal, a serem distribuídas da seguinte forma:

Policial Rodoviário Federal: 4.902 vagas; e

Cargos Administrativos: 235 vagas.

A Prefeitura Municipal de Santarém/PA enviou ao MJSP ( Ministério da Justiça e Segurança Pública de São Paulo), documento solicitando celeridade na autorização do certame, assim como a ampliação de cargos da PRF, reforçando o pedido de autorização para 4.902 vagas.

Salários do concurso PRF

Foi aprovado no final de maio de 2024, o Projeto de Lei 1213/24, do Poder Executivo, que prevê reajuste salarial de forma escalonada até 2026, com a primeira parcela em agosto de 2024.

Confira como fica o valor inicial do subsídio para o cargo de Policial Rodoviário Federal:

Agosto de 2024: R$ 11.114,60;

Maio de 2025: R$ 11.670,33; e

Maio de 2026: R$ 12.253,84.

Já ao final da carreira, na classe especial, a PRF poderá oferecer salário no valor de R$ 23.000,00.

Veja, abaixo, a tabela com a evolução remuneratória do cargo ao longo da carreira:

