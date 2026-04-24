Candidatos aprovados devem apresentar documentos e assinar termo já nos próximos dias, em Rio Branco

Os candidatos aprovados no processo seletivo do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) precisam ficar atentos ao calendário: a convocação para apresentação de documentos e assinatura do termo de compromisso já começou e segue até o dia 28 de abril, em Rio Branco, segundo informações do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (24).

A etapa é decisiva para quem deseja assegurar atuação como bolsista docente na rede de educação profissional do estado.

A chamada faz parte do edital nº 03/2025, que prevê a formação de cadastro reserva para profissionais que irão atuar em cursos técnicos ofertados pelos centros do Ieptec. As vagas são destinadas à função de profissional bolsista docente mensalista, com atuação em mediação em sala de aula e carga horária de 20 horas semanais.

Entre os convocados nesta etapa estão as candidatas Luma de Oliveira Chompati, classificada em 5º lugar, e Thaisla Rayana Freitas de Souza, na 6ª posição. Ambas devem comparecer à unidade central do instituto, localizada na Rua Riachuelo, nº 138, bairro José Augusto, para cumprir as exigências do processo.

O atendimento ocorre sempre no período da manhã, das 8h às 12h, nos dias 24, 27 e 28 de abril. Quem não comparecer dentro do prazo pode perder a oportunidade, já que a convocação segue critérios rigorosos e não prevê prorrogação automática.

LEIA TAMBÉM:

Para efetivar a contratação, os candidatos precisam apresentar uma lista extensa de documentos, incluindo diploma ou declaração de formação, documentos pessoais, certidões negativas da Justiça e comprovantes de regularidade eleitoral e militar (para homens). Também é exigido comprovante de residência atualizado, dados bancários e cadastro ativo junto à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

Outro ponto de atenção é a necessidade de levar tanto os documentos originais quanto cópias, além de uma foto 3×4 recente. A ausência de qualquer item pode inviabilizar a assinatura do termo de compromisso.

A contratação prevista tem duração de até 24 meses, conforme a necessidade da instituição, e integra o esforço do governo estadual para fortalecer a oferta de cursos profissionalizantes em diferentes áreas.

VEJA OS NOMES DOS CONVOCADOS:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>