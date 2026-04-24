Prefeitura no Acre divulga resultado de seletivo na Educação; veja

A disputa por uma vaga na educação do campo entrou em uma nova fase no interior do Acre. A prefeitura de Jordão divulgou o resultado preliminar do processo seletivo simplificado que vai contratar, de forma temporária, agentes educadores para atuação na zona rural, voltados à primeira infância.

Agora, os candidatos têm um prazo curto, de apenas dois dias, para recorrer e tentar melhorar sua classificação, segundo informações do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (24).

A seleção integra o programa “Caminho da Educação do Campo” e mobilizou dezenas de inscritos. A lista divulgada apresenta os candidatos em ordem decrescente de pontuação, com base na prova objetiva realizada no último dia 19 de abril.

A publicação do resultado preliminar costuma ser um dos momentos mais tensos do processo seletivo. É quando os candidatos analisam notas, identificam possíveis inconsistências e decidem se vale a pena entrar com recurso. E, neste caso, o tempo é apertado: o prazo começou no dia 24 e segue apenas até o dia 25 de abril, sempre das 8h às 17h.

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Os recursos devem ser feitos presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, no centro da cidade. Outro ponto de atenção é que não será permitida a inclusão de novos documentos ou informações, ou seja, a contestação deve se basear exclusivamente no que já foi apresentado anteriormente.

A seleção tem como objetivo formar um quadro de profissionais para atuação direta em comunidades rurais, onde o acesso à educação ainda enfrenta desafios logísticos e estruturais. Por isso, a expectativa é que os candidatos aprovados desempenhem um papel essencial no fortalecimento do ensino voltado à primeira infância nessas regiões.

Após a análise dos recursos, a lista definitiva dos aprovados será divulgada no dia 27 de abril. Até lá, os participantes precisam acompanhar atentamente cada etapa, já que, conforme o edital, a responsabilidade pelo acompanhamento das publicações é totalmente dos próprios candidatos.

VEJA OS NOMES:

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