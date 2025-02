Concurso de fantasias do Via Verde Shopping promove folia com prêmios e diversão

O Via Verde Shopping, em Rio Branco, se prepara para receber os foliões de forma confortável e cheia de diversão no próximo fim de semana.

No dia 2 de março, a partir das 16 horas, será realizado o concurso de fantasias, parte do evento “Bailinho Alegria”. A festa será marcada por premiações imperdíveis para os três primeiros colocados do concurso, além de muitas brincadeiras, pintura corporal e um passeio descontraído pelo shopping ao som de uma banda.

O evento contará com prêmios que prometem agradar as crianças, com vouchers e cortesias para atrações locais. O 1° lugar levará um voucher de R$ 200,00 para gastar na Ascona Kids, além de 30 minutos de cortesia na Vila Trampolim.

O 2° lugar receberá um voucher de R$ 150,00 para o Quiosque Clube Kids, com direito a 30 minutos de cortesia na Vila Trampolim. O 3° lugar ganha duas cortesias (uma de 30 minutos e uma de 50 minutos) na Vila Trampolim, além de meia.

Além do concurso, os participantes poderão aproveitar a folia com um desfile descontraído pelo shopping, interagindo com os outros visitantes, e as crianças poderão se divertir com as brincadeiras e pintura corporal

E para quem não quiser perder a animação antes do grande evento, no dia 1º de março, sábado, também acontecerá um bloco de Carnaval com passeios, brincadeiras e diversão garantida, também a partir das 16 horas.

Programação Completa:

1º de março – Sábado:

A partir das 16 horas Passeio pelo shopping com banda Brincadeiras Pinturinha corporal Evento gratuito

2 de março – Domingo (Concurso de Fantasias):

A partir das 16 horas Concurso de fantasia Passeio pelo shopping com banda Brincadeiras Pinturinha corporal Evento gratuito



O evento conta com o apoio da Ascona Kids, Quiosque Clube Kids e Vila Trampolim. Não perca a chance de viver a alegria do Carnaval com a família em um ambiente seguro e acolhedor!

Confira a divulgaçao: