Concurso dos Bombeiros: Governo retifica edital com lista de aprovados

O Governo divulgou nesta sexta-feira (14), no Diário Oficial do Estado (DOE), retificou o resultado final da investigação criminal e social do concurso do Corpo de Bombeiros e a convocação de aprovados para o curso de formação. Apenas um novo aprovado foi incluído na lista.

“O Curso de Formação de Aluno Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar terá a duração mínima de 1600 horas/aula, exigindo-se do aluno tempo integral com frequência obrigatória e dedicação exclusiva”, diz o decreto.

Para a matrícula, o candidato convocado deverá comparecer no período de 14 a 18 de fevereiro de 2025, das 7h às 13h, na Diretoria de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar, localizada no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa de Segurança e Justiça Francisco Mangabeira – CIEPS, situado na Via Verde, BR-364, Km 2, Jardim Europa.

VEJA LISTA COMPLETA: