Concurso Epitaciolândia tem inscrições prorrogadas; veja detalhes

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Epitaciolândia, no Acre, ganharam mais tempo para serem realizadas. O fim do prazo foi prorrogado para o dia 6 de abril.

Sob organização da Fundape, para efetivar a inscrição também é necessário pagar uma taxa, cujo valor varia conforme o cargo:

Nível superior – R$ 100,00 ;

; Nível médio – R$ 70,00 ;

; Nível fundamental – R$ 60,00.

Além disso, a retificação no cronograma alterou também a data de prova, que passa a ser no dia 15 de junho.

Lembrando que o certame oferta 19 vagas imediatas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Concurso Epitaciolândia: principais datas

Inscrições: 03 a 12 de fevereiro | até 06 de abril

| até 06 de abril Isenção da taxa: 03 a 04 de fevereiro

Pagamento da taxa: até 13 de fevereiro | 07 de abril

até | 07 de abril Data da prova: 15 de junho

Retificações do edital

Adendo 1 (03/02/2025): alteração na carga horária dos cargos de Enfermeiro e Técnico em Enfermagem.

Adendo 2 (07/02/2025): alteração no conteúdo programático de Fiscal de Tributos.

Adendo 3 (12/02/2025): alteração no cronograma.

Concurso Epitaciolândia: distribuição das vagas

CARGO/ FUNÇÃO REQUISITOS VAGAS REMUNERAÇÃO Enfermeiro Superior 02 + CR R$ 4.750,00 Médico Superior 01 + CR R$ 7.490,12 Professor P2 Ensino Fundamental I Superior 02 + CR R$ 3.435,42 Professor P3 Superior 02 + CR R$ 3.777,96 Professor P4 Superior 02 + CR R$ 4.122,50 Agente Administrativo Médio 03 + CR R$ 1.820,46 Fiscal de Obras Médio 02 + CR R$ 1.820,46 Fiscal de Tributos Médio 01 + CR R$ 1.820,46 Técnico em Enfermagem Técnico 02 + CR R$ 3.325,00 Motorista Fundamental 02 + CR R$ 1.820,46

Concurso Epitaciolândia: etapa de prova

A prova objetiva de todos os cargos será aplicada em uma única etapa, com uma fase, de caráter eliminatório e classificatório.

Turno 1 – TURNO DA MANHÃ – início às 8h e término às 11h, tendo a duração máxima de 3 horas. Os portões de acesso serão abertos às 6h40min e fechados, impreterivelmente, às 7h40min;

– início às 8h e término às 11h, tendo a duração máxima de 3 horas. Os portões de acesso serão abertos às 6h40min e fechados, impreterivelmente, às 7h40min; Turno 2 – TURNO DA TARDE – início às 14h e término às 17h, tendo a duração máxima de 3 horas. Os portões de acesso serão abertos às 12h40min e fechados, impreterivelmente, às 13h40min.

Os conhecimentos exigidos, conteúdo programático, que comporão a prova objetiva estão descritos no Anexo III, cujas matérias constam no quadro abaixo:

Será considerado aprovado no concurso o candidato que obtiver, concomitantemente:

a) no mínimo, 50% do total de pontos da prova objetiva;

b) nota maior do que 0,0 em cada uma das provas das matérias da prova objetiva.

