Concurso Polícia Civil: sem previsão para mais convocações, novo edital em breve

Não há previsão legal para nova convocação do cadastro de reserva do último concurso PC AC (Polícia Civil do Estado do Acre), realizado em 2017. A abertura de uma nova seleção com ampla concorrência está sob análise de viabilidade.

As informações foram divulgadas pela Secretaria da Casa Civil, em resposta ao pedido de mais convocações de aprovados no edital anterior. Segundo o governo estadual, mesmo que houvesse disponibilidade financeira para o chamamento, o concurso PC AC de 2017 estará fora do prazo de validade em 16 de março, o que inviabiliza a convocação.

O governo do Acre também informou que está analisando a viabilidade de realizar um novo concurso para a Polícia Civil, com ampla concorrência, e que o edital será amplamente divulgado quando houver uma definição sobre a data de publicação.

Como foi o último concurso PC AC?

O último concurso PC AC ocorreu em 2017 e ofertou oportunidades para os cargos de Agente, Delegado e Escrivão. A seleção teve a validade expirada em 2020 e realizou uma alta quantidade de nomeações.

Os salários iniciais eram de R$ 5 mil, mas com a progressão na carreira, valores chegam a até R$ 9,2 mil.

Ofertando 250 vagas, o último edital PC AC foi organizado pela Ibade e contou com 7.652 candidatos inscritos. A divisão de vagas exatas por cargo foi de:

176 vagas: Agente de Polícia

Agente de Polícia 20 vagas: Auxiliar de Necropsia

Auxiliar de Necropsia 18 vagas: Delegado de Polícia

Delegado de Polícia 36 vagas: Escrivão de Polícia

Resumo concurso PC AC