Confira os detalhes da partida entre Humaitá e Operário pela 1ª fase da Copa do Brasil

Humaitá recebe o Operário em confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil. A bola rola nesta quarta-feira (26), no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco (AC).

Em caso de empate no tempo normal, a vaga para a segunda fase vai ser decidida nos pênaltis. Quem garantir a vaga enfrenta o vencedor do duelo entre CSE-AL e Tombense-MG.

O Tourão de Porto Acre começou a venda de ingressos no último domingo (23), todos pagam meia (R$20). 3 mil unidades estão à venda nos Arasuper do Aviário, Sobral, Amapá e Aramix, os bilhetes ficam disponiveis nos pontos de venda até quarta-feira, às 14h, após esse horário, apenas na bilheteria do estádio.

O dono do apto para a partida escalado pela Confederação Brasileira de Futebol é o árbitro João Vitor Gobi, de São Paulo. Os assistentes Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira, também de São Paulo, também fazem parte do time de arbitragem.