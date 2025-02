Confusão em distribuidora de bebidas termina com duas mulheres feridas a golpes de garrafa

Marinete Cruz da Silva, de 30 anos, e Maria Rute Canuto da Silva, de 41 anos, foram vítimas de agressão e ficaram feridas por golpes de gargalo de garrafa na madrugada deste sábado (15), durante uma confusão em uma distribuidora de bebidas localizada no bairro Eldorado, na parte alta de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Marinete e Maria Rute estavam bebendo no estabelecimento quando iniciaram uma discussão com uma mulher ainda não identificada. Irritada, a agressora passou a atacá-las e, com um gargalo de garrafa, desferiu vários golpes contra as duas.

Maria Rute sofreu uma laceração no antebraço esquerdo e apresentava hematomas no rosto. Já Marinete foi ferida nas costas, no braço esquerdo e na face. Após as agressões, a responsável pelo ataque fugiu do local. Mesmo machucadas, as vítimas conseguiram chegar até a casa de familiares, na Rua Girassol, no mesmo bairro, e pediram ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada ao endereço. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Marinete e Maria Rute ao pronto-socorro de Rio Branco. No entanto, ao chegarem à unidade, o médico plantonista solicitou à regulação do Samu que as pacientes fossem transferidas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral. Ambas deram entrada na UPA com quadro estável.

A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas.