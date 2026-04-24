Segurança pública entrega viaturas, embarcação e equipamentos em Cruzeiro

A segurança pública no Vale do Juruá recebeu um importante reforço nesta quinta-feira (23), com a entrega de novos equipamentos e veículos à Polícia Civil durante solenidade realizada em Cruzeiro do Sul.

A ação contou com a presença da governadora Mailza Assis, do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, além de autoridades da segurança pública e representantes do governo estadual.

Entre os investimentos entregues estão viaturas, uma embarcação de grande porte, computadores, equipamentos tecnológicos e um drone, destinados a fortalecer as ações da Polícia Civil em toda a região do Juruá.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Pedro Buzolin, a nova embarcação terá papel estratégico nas operações em municípios de difícil acesso, como Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, garantindo maior agilidade no deslocamento das equipes.

Além disso, os novos computadores irão proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, enquanto o drone ampliará a capacidade operacional e de monitoramento da instituição.

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Pedro Buzolin destacou que a gestão pretende intensificar o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas em todas as regiões do estado, com foco em ações de inteligência e fortalecimento das unidades especializadas.

Durante a agenda, também foi ressaltado o apoio parlamentar para os investimentos na segurança pública. O deputado federal Zezinho Barbary anunciou a destinação de recursos para a aquisição de 14 canoas motorizadas, cinco viaturas e outros equipamentos, além de dois ônibus que atenderão as áreas de cultura, esporte e transporte estudantil na região.

Os investimentos visam modernizar a estrutura da Polícia Civil, ampliar a capacidade de resposta das forças de segurança e garantir mais proteção à população do Vale do Juruá.