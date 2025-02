Conheça os signos mais sentimentais e chorões do zodíaco

Algumas pessoas simplesmente sentem tudo com mais intensidade e não escondem isso de ninguém. Enquanto uns preferem guardar as emoções para si, outros não seguram as lágrimas nem nos momentos mais inesperados. Quer saber quais signos são os mais sentimentais e chorões do zodíaco? Então, confira a lista a seguir.

1. Câncer

Câncer não só sente tudo intensamente, como também tem zero vergonha de demonstrar suas emoções. Se está feliz, chora. Se está triste, chora mais ainda. Esse signo é movido pelo coração e se apega às memórias, às pessoas e até aos objetos com uma nostalgia digna de novela. Não é à toa que é considerado o mais sentimental do zodíaco!

2. Peixes

Os piscianos vivem no mundo dos sonhos, mas quando a realidade bate, o choro vem forte. Esse signo é pura sensibilidade e sente até o que não é dele! Peixes absorve as emoções dos outros e pode se acabar em lágrimas até assistindo a um comercial emocionante. Romântico incurável, também sofre por amor como ninguém.

3. Escorpião

Muita gente vê Escorpião como um signo frio e misterioso, mas a verdade é que ele sente tudo de forma avassaladora. Quando ama, ama com intensidade, e quando se magoa, o drama não é pouco. A diferença é que Escorpião não chora na frente de todo mundo, na verdade, prefere sofrer em silêncio.

4. Touro

Pode não parecer, mas Touro também tem seu lado chorão. Esse signo se apega profundamente às pessoas e, quando algo sai do controle, pode ficar desolado. Além disso, sua teimosia faz com que ele fique remoendo situações e sofrendo por muito mais tempo do que deveria.

5. Libra

Os Librianos são conhecidos por sua busca por equilíbrio, mas quando as emoções tomam conta, eles se perdem no próprio turbilhão de sentimentos. Qualquer desentendimento ou sensação de injustiça pode deixá-los extremamente abalados. E, como odeiam conflitos, muitas vezes engolem o choro até não conseguirem mais segurar.

Sentir profundamente faz parte da essência desses signos, e isso não é algo ruim! Pelo contrário, eles trazem ao mundo uma dose extra de sensibilidade e empatia.