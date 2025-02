Um homem realizou assalto a mão armada no bairro Formoso, em Cruzeiro do Sul, levando consigo uma motocicleta, na manhã desta terça-feira (18). O dono do veículo estava dentro de um ponto comercial no momento .

O proprietário da motocicleta estava dentro do estabelecimento conversando com outras pessoas, quando notou a movimentação estranha no lado de fora do estabelecimento.

Ao tentar intervir, o assaltante armado ameaçou a vítima, que não conseguiu impedir o ato, tendo seu veículo levado. O ato foi captado por câmeras de segurança do estabelecimento que foram disponibilizadas à polícia. Até o momento o homem responsável pelo ato ainda não foi identificado.