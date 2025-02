Criminosos em motocicleta passam atirando e deixam jovem de 18 anos ferido em Rio Branco

Jocicleudo Mateus Leal, de 18 anos, foi baleado na noite desta terça-feira (18) na Ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim 2, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jocicleudo estava saindo pelo portão de sua residência quando foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta. O passageiro da moto sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos em direção à vítima.

Jocicleudo foi atingido por um tiro no braço direito, o que resultou em uma fratura. Mesmo ferido, ele correu para dentro de casa e pediu ajuda aos familiares. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Os familiares socorreram o jovem, colocaram-no em um veículo particular e o levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco. No hospital, ele recebeu atendimento médico e, após regulação, foi transferido, em uma ambulância da Central de Leitos, para o pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é estável.

A Polícia Militar foi acionada, colheu informações sobre o ocorrido e realizou buscas na região para tentar capturar os suspeitos, mas eles não foram localizados.

O caso está sob investigação inicial dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).