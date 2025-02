Curta metragem acreano sobre feirantes do mercado Elias Mansour será exibido em Belém

Filmado em Rio Branco, no Acre, em 2024, o documentário “Mercado de Histórias”, da diretora, roteirista e jornalista acreana Alcineth Damasceno, foi selecionado para ser exibido no “Festival Elas nas Telas”, em Belém, no Pará, no período de 8 a 14 de março de 2025.

O Festival é promovido pela Tabuleiro Produções, uma agência do Pará e com atuação em praticamente todos os estados do país, que tem mais de R$ 15 milhões em projetos aprovados em mais de 15 anos de experiência no mercado, a qual comunicou Alcineth Damasceno de que seu trabalho está os 40 classificados para ser exibido na programação.

A programação é alusiva ao Mês da Mulher, cujo dia internacional é celebrado no dia 8 de março e sua proposta é dar visibilidade às produções femininas no audiovisual de todo o Brasil.

“Ficamos muito felizes com a projeção que conseguimos alcançar já nessa primeira edição. Foram mais de 200 inscritos e com muito esforço de nossas curadoras maravilhosas, conseguimos chegar a 40 selecionadas, um número maior do que o previsto inicialmente. E o seu trabalho faz parte desse seleto grupo e isso já é motivo suficiente para comemorarmos, não acha?”, diz a organização do Festival no convite à diretora acreana.

Pasárgada, de Dira Paes

Na programação do Festival consta que, na noite de noite de abertura, será exibido o filme “Pasárgada, de Dira Paes”. Trata-se de de um longa que conta a história de Irene, interpretada pela atriz paraense Dira Paes fazendo o papel de uma bióloga de 50 anos que leva uma vida solitária enquanto desenvolve seu projeto de pesquisa na Mata Atlântica. Ela descobre uma nova visão de vida quando conhece Manuel (Humberto Carrão), um jovem guia que fala a língua dos pássaros.

Dira Paes é o nome artístico da atriz e apresentadora brasileira Ecleidira Maria Fonseca Paes, nascida no Pará e consolidada como artista por seus papéis cômicos e dramáticos no cinema e na televisão. Seu filme receberá, durante o Festival, o troféu de homenageada da edição. Na semana seguinte serão exibidos os filmes de curta, média e longa metragem, além de oficinas, sessões educativas e mesas de debates, onde as mulheres são protagonistas.

O documentário “Mercado de Histórias” foi selecionado por conta histórias de mulheres envolvidas com o trabalho na Feira Elias Mansour, em Rio Branco, localizado no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, às margens do rio Acre e que está em fase de obras pela Prefeitura Municipal para melhorar sua adequação. O filme destaca o trabalho de três mulheres, que são pequenas produtoras rurais, as quais comercializam produtos regionais no local.

O filme de Alcineth Damasceno tem 20 minutos de duração e já foi exibido com sucesso nos mercados de Rio Branco e assistido por centenas de pessoas através de links digitais e exibições públicas. Deja, Graça e Tonha são personagens que têm suas vidas ligadas àquele ambiente de comércio regional, numa tradição herdada da família.

Filmado no Mercado Elias Mansour e na comunidade do Ramal Beira-Rio na Boca do Igarapé Judia, o filme começa sua jornada pelos festivais de cinema brasileiro em grande estilo.

A ficha técnica do filme

A equipe técnica do filme é composta por Thaynara Resende (fotografia) Iara Rodrigues (som direto) Tuã Victor (montagem) Gabriel Yjaladê (correção de cor) Antonio Viana (barqueiro) Tuâ Victor e Thiago (produção) Maika Mesquita (produção executiva) Alcinethe Damasceno (roteiro e direção). O projeto foi financiado pelo edital 16/2023 – Lei Paulo Gustavo/ Fundação Garibaldi Brasil. O filme segue sendo exibido no Acre atendendo demandas da comunidade local. No mês de março já está agendada a exibição para alunos do curso de Ecologia do Ifac, na Transacreana.

Como contrapartida ambiental, o projeto do filme já distribuiu e plantou com o apoio da comunidade cerca de 300 pés de açaí às margens do Rio Acre. A meta é antar 1000 pés de açaí, diz a diretora Alcineth Damasceno.