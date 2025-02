Danilo Jovem avalia propostas para a temporada de 2025

Danilo “Jovem” Nascimento avalia propostas para a temporada de 2025. O treinador comandou o Quinarí/Vasco e conquistou ao cesso para a 1ª Divisão, no adulto, e foi campeão Estadual no Sub-21.

“Realizamos um trabalho bastante consistente no adulto e no Sub-21. Perdemos a final da segunda divisão para o Campo Grande, mas conseguimos o título no Sub-21 e a temporada foi fechada de uma maneira muito satisfatória”, comentou Danilo Jovem.

Decidir o futuro

Danilo Jovem faz parte da nova geração do futsal acreano e pretende definir o futuro até o início de março.

“Recebi sondagens de dois excelentes times do nosso futsal e quero fechar esse acordo para começar a planejar o trabalho. A modalidade voltou a ter ginásio lotado e a temporada de 2025 deve ser bem disputada em todas as categorias”, disse o treinador.

Importância social

Segundo Danilo Jovem, políticas públicas para o esporte são necessárias para garantir aos jovens da periferia a possibilidade de um futuro melhor.

“Fizemos um trabalho importante no Corinthians Acreano com os garotos da baixada da Sobral, mas bancava tudo. Temos uma geração muito talentosa, mas é preciso estrutura e incentivo. A meta de assumir uma equipe forte também pode ajudar nesse processo social”, afirmou Danilo Jovem.