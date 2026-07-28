Acreano Nicolas Kaká avança à semifinal da Copa do Brasil Sub-15 com o Ceará

Atacante homenageou o pai durante a classificação do Alvinegro. — Foto: Reprodução

O Ceará Sporting Club segue fazendo história na edição inaugural da Copa do Brasil Sub-15. Com cinco vitórias em cinco partidas, o Alvinegro garantiu a classificação para a semifinal da competição mantendo 100% de aproveitamento, com 22 gols marcados e apenas um sofrido.

Entre os atletas que integram a campanha está o atacante acreano Nicolas Kaká, que vem conquistando espaço na equipe comandada pelo técnico Rafael Nascimento.

Na fase de grupos, pelo Grupo A2, o Ceará terminou na liderança isolada, com nove pontos conquistados em três jogos. A equipe estreou com vitória sobre o Santa Cruz de Natal, goleou o Treze-PB por 8 a 0 e encerrou a primeira fase vencendo o Fluminense-PI por 5 a 0.

Nas oitavas de final, o Alvinegro superou o Sport Recife por 2 a 0, na Cidade Vozão. Gabriel Macedo e Kaicky Pará marcaram os gols que garantiram a classificação da equipe entre as oito melhores da competição.

As quartas de final marcaram o início da fase decisiva, disputada na Granja Comary, em Teresópolis, sede da Seleção Brasileira. Na manhã desta terça-feira (28), o Ceará venceu o Atlético Goianiense de virada, por 2 a 1, e assegurou uma vaga na semifinal. O próximo adversário será o Internacional, de Porto Alegre.

A classificação teve um significado ainda mais especial para Nicolas Kaká. O atleta, que perdeu o pai recentemente, entrou em campo vestindo uma camisa com a foto dele e uma mensagem de homenagem. O gesto simbolizou a força do jovem acreano para seguir buscando seus objetivos dentro do futebol, mesmo diante de um momento difícil.

Contratado pelo Ceará em março deste ano, Nicolas Kaká rapidamente passou a integrar o elenco que disputa competições estaduais e nacionais. O atacante vive um período de crescimento dentro da Cidade Vozão e vem sendo utilizado por Rafael Nascimento.

Com velocidade, habilidade no drible e capacidade para explorar os espaços deixados pelas defesas adversárias, o jogador tem contribuído para a campanha do Alvinegro e segue buscando seu espaço em uma das principais competições de base do país.

Confiante para a sequência do torneio, o atleta destacou a importância de manter a concentração e a união do grupo em busca de uma vaga na grande decisão.

“Estou muito feliz! Foi uma sensação inexplicável conhecer e jogar na Granja Comary, há dois meses atrás aqui estava a Seleção principal realizando a preparação para Copa do Mundo. Agora é seguir focado e trabalhando junto com o grupo para buscar a vaga na final, será um jogo difícil contra o Inter, mas temos totais condições de buscar essa vaga. Além de tudo, hoje foi um dia muito especial para homenagear meu pai, sei que ele segue me acompanhando onde quer que eu esteja.”, afirmou Nicolas Kaká.