Deputado Fagner Calegário retoma trabalhos na Assembleia Legislativa após ano de grandes conquistas

O deputado estadual Fagner Calegário inicia 2025 com foco renovado e comprometimento em continuar trabalhando pelo desenvolvimento do Acre e pela qualidade de vida de sua população. Após um 2024 repleto de conquistas, importantes projetos protocolados e a marca de ser o quinto parlamentar mais produtivo do ano, Calegário retorna à Assembleia Legislativa com a missão de dar continuidade ao trabalho em defesa dos acreanos.

Entre os projetos de destaque apresentados por Calegário em 2024, estão iniciativas voltadas à inclusão social, à proteção de mulheres vítimas de violência e ao fortalecimento de direitos. Um dos projetos inovadores estabelece a reserva mínima de 5% das vagas para pessoas com 50 anos ou mais nas contratações realizadas por empresas vencedoras de processos licitatórios para serviços terceirizados, promovendo a inclusão dessa faixa etária no mercado de trabalho.

Outra iniciativa garante o direito de preferência de vagas na rede de ensino para os filhos de mulheres vítimas de violência doméstica, além de propor a reserva de percentuais de vagas em contratos de terceirização de mão de obra da Administração para essas mulheres, ampliando oportunidades de reintegração e autonomia financeira.

Na área de proteção às crianças e adolescentes, o deputado protocolou um projeto de capacitação escolar que visa identificar e prevenir situações de violência intrafamiliar e abuso sexual, promovendo conscientização e medidas preventivas desde a escola.

Além disso, Calegário foi responsável pela proposição de uma política estadual que protege os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), destacando seu compromisso com a inclusão e o bem-estar de grupos vulneráveis.

Com um histórico legislativo marcante em 2024, Calegário reafirma em 2025 seu compromisso em criar políticas públicas que impactem positivamente a vida dos acreanos, mostrando que sua atuação é pautada por resultados concretos e pela defesa incansável de direitos.