Dupla é presa em flagrante tentando furtar azeite e café de supermercado

Dois homens foram presos, nesta sexta-feira (7), após serem flagrados tentando furtar uma grande quantidade de azeite e café, em um supermercado de atacado, localizado no bairro Jacarecica, em Maceió. A dupla, natural do estado da Paraíba, acabou sendo detida em flagrante pela Polícia Militar de Alagoas (PMAL).

Imagens feitas do momento da abordagem dos dois indivíduos, que tentavam sair do supermercado, mostram o carro em que eles estavam com o porta malas lotado com os produtos que pretendiam furtar. O veículo teria sido alugado para a prática do crime.

Segundo informações do 13º Batalhão da Polícia Militar, que foi acionado pelo estabelecimento, essa não teria sido a primeira vez que os dois cometiam o crime. A dupla já teria sido, inclusive, presa pelo mesmo crime no estado do Rio Grande do Norte.

Os dois acabaram sendo detidos e conduzidos até a Central de Flagrantes.