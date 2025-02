Elden Ring Nightreign: veja lançamento, gameplay e como jogar o beta

Elden Ring Nightreign, anunciado durante o The Game Awards 2024, é um spin-off de ação com sobrevivência produzido pela From Software e que se passa em um universo paralelo aos eventos de Elden Ring, um dos maiores sucessos da desenvolvedora em 2022. Desta vez, a ideia é colocar os jogadores para desbravar um mundo impiedoso cooperativamente, em trios, ou sozinhos, em partidas roguelite que se desenrolam em ciclos de três dias e três noites. O título já está em pré-venda nos consoles PlayStation, Xbox e Steam, com lançamento agendado para 30 de maio e preços a partir de R$ 197,90.