Elenco do Humaitá faz treino de bolas paradas e fecha preparação

O elenco do Humaitá faz um treinamento de bolas paradas na nesta sexta, 14, a partir das 8h30, no campo do Airton, e fecha a preparação para a partida contra o Vasco. O confronto será disputado neste sábado, 16, a partir das 15 horas, no Florestão.

Montagem da equipe

O técnico Emanoel Sacramento assumiu o comando do Humaitá na segunda, 10, e existe uma expectativa pela montagem da equipe. O Tourão ainda não venceu no Estadual e um triunfo diante do Vasco é fundamental para manter as boas chances de garantir uma vaga na semifinal.

Zagueiro equatoriano

O zagueiro equatoriano, Fricson Lastra, desembarcou nesta quinta, 13, na capital acreana, e é mais uma contratação do Humaitá para a sequência da temporada.